Этот полноприводный монстр чувствует себя хорошо на любом треке, хоть равнинном, хоть горном.

Дрифт на болиде Формула 1? Давайте! По пескам и грязи на Bugatti Veyron? Почему бы и нет. А как насчет заезда на четверть мили на полноприводном Audi для гонок с подъемом вверх? Надо попробовать.

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Вряд ли кто-то скажет, что такая техника не подходит для гонок на 402 метра, ведь Audi Quattro S1 E2 заточен на скорость и неважно, где ее показывать. На “гонке в облаках” или равнинном гоночном треке. Видео от VeeDub Racing демонстрирует заезды Audi на треке Санта Под, во время которых боевой хэтчбек показывает результат в 10.51 секунды и максимальную скорость на финише в 219 км/час. Автомобиль оснащен модифицированным 2,5-литровым турбомотором в пяти цилиндрах и 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач. Агрегат продуцирует 891 к. с. мощности.

Машина получила собственное имя – " Рэй " – в честь брата владельца Дэйва Роуи, Джейсона Реймонда, который трагически погиб в возрасте 41 года. Наклейку с названием можно заметить на корме Audi Quattro и, кажется, это первая часть логотипа производителя очков Ray Ban. Портал SpeedHunters посвятил "Рею" большую статью. И даже если вы не понимаете английского, фотографии расскажут об этом проекте не хуже слов.

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