Цей повнопривідний монстр почувається добре на будь-якому треку, хоч рівнинному, хоч гірському.

Дріфт на боліді Формула 1? Так, давайте! По пісках та грязюці на Bugatti Veyron? Чом би й ні. А як щодо заїзду на чверть милі на повнопривідному Audi для перегонів з підйомом вгору? Треба спробувати.

Дивіться також: Відео: газонокосарка розганяється до сотні швидше за McLaren F1

Навряд чи хтось скаже, що така техніка не підходить для гонок на 402 метри, адже Audi Quattro S1 E2 заточений на швидкість і байдуже, де її показувати. На “гонці в хмарах” чи рівнинному гоночному треку. Відео від VeeDub Racing демонструє заїзди Audi на треку Санта Под, під час яких бойовий хетчбек показа результат у 10.51 секунди та максимальну швидкість на фініші у 219 км/год. Автомобіль обладнаний модифікованим 2,5-літровим турбомотором о п’яти циліндрах та 6-ступеневою секвентальною коробкою передач. Агрегат продукує 891 к.с. потужності.



Машина отримала власне ім’я – “Рей” – на честь брата власника Дейва Роуї, Джейсона Реймонда, який трагічно загинув у віці 41 року. Наліпку з назвою можна помітити на кормі Audi Quattro і, здається, це перша частина логотипу виробника окулярів Ray Ban. Портал SpeedHunters присвятив “Рею” велику статтю. І навіть якщо ви не розумієте англійської, фотографії розкажуть про цей проект не гірше за слова.

Також цікаво: Кабріолет BMW 3 Серії замаскували під "Запорожець" (фото)