До настоящего боевого "Яриса" ему, конечно, далеко, но издалека "фейк" выглядит достаточно убедительно.

Видеоблоггеры создали пародийный ролик на онборд-видео с раллийного болида Toyota GR Yaris WRC, использовав для этого старенький Hyundai Getz.

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Корейский компакт Hyundai Getz и Toyota Yaris имеют мало общего, кроме форм-фактора хэтчбек. Но понадобилось совсем немного "гаражной магии" и изобретательности, чтобы превратить Getz в боевой Yaris.

Расширенные колесные арки, обвес, массивный спойлер на багажнике, дополнительный блок освещения (муляж), новые фары (наклейки) и традиционная ливрея команды Toyota WRC изменили Getz так, что распознать “корейца” в нем теперь очень трудно. А еще на стеклах автомобиля появились надписи с фамилиями членов экипажа – Себастьяна Ожье и Жюльена Инграссия. Блогеры пошли дальше и даже добавили звучание мотора ралли-кара. Правда, только на видео.

Что касается настоящего раллийного Yaris, то специалисты Gazoo Racing уже подготовили болид на базе нового поколения модели для участия в гонках нового сезона WRC. Официальная презентация GR Yaris назначена на 11 января 2020 года.

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