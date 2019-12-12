До справжнього бойового “Яріса” йому, звичайно, далеко, але здалеку “фейк” виглядає досить переконливо.

Відеоблогери створили пародійний ролик на онборд-відео з ралійного боліда Toyota GR Yaris WRC, використавши для цього старенький Hyundai Getz.

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Корейський компакт Hyundai Getz та Toyota Yaris мають мало спільного, окрім форм-фактору хетчбек. Та знадобилось зовсім трохи “гаражної магії” і винахідливості, аби перетворити Getz на бойовий Yaris.

Розширені колісні арки, обвіс, масивний спойлер на багажнику, додатковий блок освітлення (муляж), нові фари (наліпки) та традиційна ліврея команди Toyota WRC змінили Getz так, що розпізнати “корейця” у ньому тепер дуже важко. А ще на шибках автомобіля з’явились написи з прізвищами членів екіпажу – Себастьяна Ожьє та Жюльєна Інграссія. Блогери пішли далі і навіть додали звучання мотора ралі-кара. Щоправда, тільки на відео.



Що ж до справжнього ралійного Yaris, то спеціалісти Gazoo Racing вже підготували болід на базі нового покоління моделі для участі у перегонах нового сезону WRC. Офіційна презентація GR Yaris призначена на 11 січня 2020 року.

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