Сам спровоцировал беду и сам ее избежал.

Водитель красного Infiniti Q50 хотел эффектно пройти поворот в дрифт, однако просчитался и едва не стал причиной аварии.

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К счастью для всех, водителю Q50 удалось справиться с автомобилем и выйти из опасной ситуации победителем, но каждому, кто внимательно посмотрит видео, будет понятно, что владелец Infiniti был в шаге от беды.

Причинами неожиданного происшествия стали появление Toyota Camry, которая выезжала с прилегающей парковки и, конечно, безрассудное поведение водителя Infiniti Q50.

Скорее везение, чем ловкость, позволило в этой ситуации избежать, казалось бы, неизбежного контакта. Будьте внимательны и осторожны на дороге.

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