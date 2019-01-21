Сам спровокував халепу і сам її уникнув.

Водій червоного Infiniti Q50 хотів ефектно пройти поворот у дрифті, однак прорахувався і ледь не став причиною аварії.

Також цікаво: Дворічна дівчинка випала з машини, а мати поїхала далі (відео)

На щастя для усіх, водію Q50 вдалось впоратись з автомобілем і вийти з небезпечної ситуації переможцем та кожному, хто уважно подивиться відео, буде зрозуміло, що власник Infiniti був за крок від біди.



Причинами несподіваної пригоди стали поява Toyota Camry, що виїжджала з прилеглої парковки і, звісно, безрозсудна поведінка водія Infiniti Q50.

Скоріше везіння, ніж вправність, дозволили у цій ситуації уникнути, здавалось би, неминучого контакту. Будьте уважні та обережні на дорозі.

Також цікаво: Безстрашність і безглуздя: рівнянин пробігся по поліцейській машині і показав це на відео