Fast&Furious 9 выйдет на экраны 22 мая 2020 года.

С приближением даты премьеры нового фильма из серии “Форсаж”, студия и актеры все чаще напоминают о нем разнообразными вирусными анонсами. До мая следующего года мы обязательно увидим новый трейлер ленты, а пока – коротенькое видео от главного героя.

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Еще в апреле этого года студия Universal объявила, что в новой картине не будет персонажа, которого играл Дуэйн “Рок” Джонсон, а его место займет рестлер и актер Джон Сина. 18 июля Вин Дизель отметил свой 52-й день рождения, на который ему подарили потрясающий классический Charger с карбоновым кузовом. Не совсем реклама, однако создатели фильма лишний раз напомнили о его продлении.

На этот раз в “инста” Вин Дизеля появилось коротенькое видео с новым “Чарджером”. И не простым, а в исполнении SRT Hellcat Widebody. Можно не сомневаться, что киношные тюнеры даже такого мощного “демона” не оставили в стоковом состоянии, однако заглянуть под капот или в салон машины можно будет лишь в кино.

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