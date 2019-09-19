Fast&Furious 9 вийде на екрани 22 травня 2020 року.

З наближенням дати прем’єри нового фільму з серії “Форсаж”, студія та актори усе частіше нагадують про нього різноманітними вірусними анонсами. До травня наступного року ми обов’язково побачимо новий трейлер стрічки ,а поки що – коротеньке відео від головного героя.

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Ще у квітні цього року студія Universal оголосила, що у новій картині не буде персонажа, якого грав Дуейн “Рок” Джонсон, а його місце займе рестлер та актор Джон Сіна. 18 липня Він Дізель справив свій 52-й день народження, на який йому подарували приголомшливий класичний Charger з карбоновим кузовом. Не зовсім реклама, однак творці фільму зайвий раз нагадали про його продовження.



Цього разу в “інста” Він Дізеля з’явилось коротеньке відео з новим “Чарджером”. І не простим, а у виконанні SRT Hellcat Widebody. Можна не сумніватись, що кіношні тюнери навіть такого потужного “демона” не залишили в стоковому стані, однак зазирнути під капот чи в салон машини можна буде лише в кіно.

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