Ни одного законопроекта о налогообложении такси на рассмотрении Верховной Рады на данный момент нет, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

В Украине необходимо урегулировать рынок такси, однако это не первоочередная задача власти в сфере налогообложения, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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Напомним, 16 октября помощник Гетманцева Дмитрий Михайленко написал на своей странице в Facebook о необходимости урегулирования рынка пассажирских перевозок и налогообложения такси.

"Предлагаем следующую систему фискального контроля: диспетчерские посредники (средний и крупный бизнес) – юридическое лицо, зарегистрированное в Украине [которое] осуществляет деятельность и платит налоги в Украине, налоговый агент, который сообщает о доходах таксистов, проводит контроль, поскольку передает заказ и собирает информацию о каждой поездке, информацию передает государству, за незаконное посредничество большие штрафы, разделение перевозчиков на: такси (профессиональный вид деятельности, средний и малый бизнес) и на заказ (любители, непостоянный доход, самозанятые), кроме второй и третьей группы, добавляем также первую группу единого налога, как более функциональную альтернативу патентованию", – написал Михайленко.

По словам Гетманцева на рассмотрении Верховной Рады нет законопроектов о налогообложении такси.

"Одна из основных проблем нашего общества – это то, что многие читают только заголовки, а не тексты. Мой помощник написал свою позицию о рынке такси. Каждый человек имеет право на личную позицию. Надо ли как-то регулировать этот рынок? Ну, вероятнее всего, да. Нужно делать это сейчас, в первую очередь? Я думаю, что нет. Никакого законопроекта о налогообложении такси на рассмотрении Верховной Рады и нашего комитета нет. Если будет – мы обязательно привлечем к его обсуждению общественность, в том числе и псевдоэкспертов, которые это комментируют. Если бы народ разобрался в сути, он бы поняли, что проблемы вообще не существует. Сейчас ее разгоняют на ровном месте", – подчеркнул Гетманцев.

По его мнению, данная тема вызвала ажиотаж в обществе из-за нежелания людей вникнуть в суть вопроса.

"Наше движение к детенизации мы начали с крупного бизнеса. В частности, это касается и законопроекта о физлицах-предпринимателях. Когда большой бизнес уклоняется от уплаты налогов за счет ФОП. Пока мы не видим необходимости облагать представителей малого бизнеса – таксисты, парикмахеры, маникюрши и тому подобных. Давайте начнем с большого бизнеса и большой коррупции, контрабанды, рынка спирта, рынка табака. Вот их налогообложение потенциально достаточно интересное. Начнем с них, а спустя годы, возможно, придем к малому бизнесу. А сейчас все, что мы делаем, касается именно крупного бизнеса. Хайп в соцсетях и некоторых СМИ – это от непрофессионализма или недостатка желания разобраться в вопросе. Мы со своей стороны открыты и готовы разъяснить нашу позицию", – отметил Гетманцев.

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