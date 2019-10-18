Жодного законопроекту про оподаткування таксі на розгляді Верховної Ради на даний момент немає, заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

В Україні необхідно врегулювати ринок таксі, однак це не першочергове завдання влади в сфері оподаткування, заявив в коментарі виданню "ГОРДОН" глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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Нагадаємо, 16 жовтня помічник Гетманцева Дмитро Михайленко написав на своїй сторінці в Facebook про необхідність врегулювання ринку пасажирських перевезень та оподаткування таксі.

"Пропонуємо наступну систему фіскального контролю: диспетчерські посередники (середній і великий бізнес) - юридична особа, зареєстрована в Україні, [яке] здійснює діяльність і сплачує податки в Україні, податковий агент, який повідомляє про доходи таксистів, проводить контроль, оскільки передає замовлення і збирає інформацію про кожну поїздку, інформацію передає державі, за незаконне посередництво великі штрафи, поділ перевізників на: таксі (професійний вид діяльності, середній і малий бізнес) і на замовлення (любітелі, мінливий дохід, самозайняті); крім другої і третьої групи, додаємо також першу групу єдиного податку, як більш функціональну альтернативу патентуванню ", - написав Михайленко.

За словами Гетманцева на розгляді Верховної Ради немає законопроектів про оподаткування таксі.

"Одна з основних проблем нашого суспільства - це те, що багато читають тільки заголовки, а не тексти. Мій помічник написав свою позицію про ринок таксі. Кожна людина має право на особисту позицію. Чи треба якось регулювати цей ринок? Ну, найімовірніше за все, так. Чи потрібно робити це зараз, в першу чергу? Я думаю, що ні. Ніякого законопроекту про оподаткування таксі на розгляді Верховної Ради і нашого комітету немає. Якщо буде - ми обов'язково залучимо до його обговорення громадськість, в тому числі і псевдоекспертів , які це коментують. Якби люди розібралися в суті, вони б зрозуміли, що проблеми взагалі не існує. Зараз її розганяють на рівному місці ", - підкреслив Гетманцев.

На його думку, дана тема викликала ажіотаж в суспільстві через небажання людей вникнути в суть питання.

"Наш рух до детінізації ми почали з великого бізнесу. Зокрема, це стосується і законопроекту про фізосіб-підприємців. Коли великий бізнес ухиляється від сплати податків за рахунок ФОП. Поки що ми не бачимо необхідності оподатковувати представників малого бізнесу - таксисти, перукарі, манікюрниці і тому подібних. Давайте почнемо з великого бізнесу і великої корупції, контрабанди, ринку спирту, ринку тютюну. Ось їх оподаткування потенційно досить цікаве. Почнемо з них, а через роки, можливо, дійдемо до малого бізнесу. А зараз все, що ми робимо, стосується саме великого бізнесу. Хайп в соцмережах і деяких ЗМІ - це від непрофесіоналізму або нестачі бажання розібратися в питанні. Ми зі свого боку відкриті і готові роз'яснити нашу позицію ", - зазначив Гетманцев.

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