К такому выводу пришли члены американской компании "Зебра".

Пользователи iPhone за рулем вдвое чаще публикуют сообщения в соцсети, пользуются чатом и смотрят ленту новостей, чем владельцы смартфонов с операционной системой Android. Об этом говорится в исследовании компании "Зебра", которая предоставляет данные для страховых компаний. В опросе были задействованы более 2100 американских водителей.

Вот какие данные исследования компании The Zebra относительно отвлечения от вождения в зависимости от операционной системы:

% водителей, которые за рулем: iPhone Android Пишут текстовые сообщения 51 35 Фотографирование 33 23 Создание видео 20 10 Видео-чат 17 8 Проверить Facebook 15 9 Просмотр Instagram 12 4 Пост в Instagram 8 3 YouTube видео 10 6 Потоковое шоу 8 4

В современной операционной системе iOS11 для смартфонов Apple существует функция “Не тревожьте при вождении”. Она определяет, когда пользователь управляет автомобилем, и автоматически отключает оповещения, а также присылает автоматический ответ другим, кто пытается установить контакт. Впрочем, мало кто ею пользуется.

Напомним, что штраф за непристегнутые ремни безопасности увеличат в десять раз.