К такому выводу пришли члены американской компании "Зебра".

Пользователи iPhone за рулем вдвое чаще публикуют сообщения в соцсети, пользуются чатом и смотрят ленту новостей, чем владельцы смартфонов с операционной системой Android. Об этом говорится в исследовании компании "Зебра", которая предоставляет данные для страховых компаний. В опросе были задействованы более 2100 американских водителей.

Вот какие данные исследования компании The Zebra относительно отвлечения от вождения в зависимости от операционной системы:

% водителей, которые за рулем:

iPhone

Android
Пишут текстовые сообщения

51

35
Фотографирование

33

23
Создание видео

20

10

Видео-чат

17

8

Проверить Facebook

15

9

Просмотр Instagram

12

4

Пост в Instagram

8

3

YouTube видео

10

6

Потоковое шоу

8

4

В современной операционной системе iOS11 для смартфонов Apple существует функция “Не тревожьте при вождении”. Она определяет, когда пользователь управляет автомобилем, и автоматически отключает оповещения, а также присылает автоматический ответ другим, кто пытается установить контакт. Впрочем, мало кто ею пользуется.

Напомним, что штраф за непристегнутые ремни безопасности увеличат в десять раз.