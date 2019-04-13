К такому выводу пришли члены американской компании "Зебра".
Пользователи iPhone за рулем вдвое чаще публикуют сообщения в соцсети, пользуются чатом и смотрят ленту новостей, чем владельцы смартфонов с операционной системой Android. Об этом говорится в исследовании компании "Зебра", которая предоставляет данные для страховых компаний. В опросе были задействованы более 2100 американских водителей.
Вот какие данные исследования компании The Zebra относительно отвлечения от вождения в зависимости от операционной системы:
|
% водителей, которые за рулем:
|
iPhone
|
Android
|Пишут текстовые сообщения
|
51
|
35
|Фотографирование
|
33
|
23
|Создание видео
|
20
|
10
|
Видео-чат
|
17
|
8
|
Проверить Facebook
|
15
|
9
|
Просмотр Instagram
|
12
|
4
|
Пост в Instagram
|
8
|
3
|
YouTube видео
|
10
|
6
|
Потоковое шоу
|
8
|
4
В современной операционной системе iOS11 для смартфонов Apple существует функция “Не тревожьте при вождении”. Она определяет, когда пользователь управляет автомобилем, и автоматически отключает оповещения, а также присылает автоматический ответ другим, кто пытается установить контакт. Впрочем, мало кто ею пользуется.
Напомним, что штраф за непристегнутые ремни безопасности увеличат в десять раз.