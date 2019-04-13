До такого висновку дійшли досдіники американської компанії "Зебра".

Користувачі iPhone за кермом вдвічі частіше публікує пвідомлення в соцмережі, користується чатом та дивиться стрічку новин, аніж власники смартфонів з операційною системою Android. Про це йдеться у дослідженні компанії "Зебра", яка надає дані для страхових компаній. У опитуванні були задіяні більше 2100 американських водіїв.

Ось які дані дослідження компанії The Zebra щодо відволікання від водіння залежно від операційної системи:

% водіїв, які за кермом: iPhone Android Пишуть текстові повідомлення 51 35 Фотографування 33 23 Створення відео 20 10 Відео-чат 17 8 Перевірити Facebook 15 9 Перегляд Instagram 12 4 Пост в Instagram 8 3 YouTube відео 10 6 Потокове шоу 8 4

У сучасній операційній системі iOS11 для смартфонів Apple існує функція “Не турбуйте при водінні”. Вона визначає, коли користувач керує автомобілем, і автоматично відключає сповіщення, а також надсилає автоматичну відповідь іншим, хто намагається встановити контакт. Втім, мало хто нею користується.

Нагадаємо, що штраф за непристебнуті ремені безпеки збільшать вдесятеро.