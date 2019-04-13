До такого висновку дійшли досдіники американської компанії "Зебра".

Користувачі iPhone за кермом вдвічі частіше публікує пвідомлення в соцмережі, користується чатом та дивиться стрічку новин, аніж власники смартфонів з операційною системою Android. Про це йдеться у дослідженні компанії "Зебра", яка надає дані для страхових компаній. У опитуванні були задіяні більше 2100 американських водіїв.

Ось які дані дослідження компанії The Zebra щодо відволікання від водіння залежно від операційної системи:

% водіїв, які за кермом:

iPhone

Android

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51

35

Фотографування

33

23

Створення відео

20

10

Відео-чат

17

8

Перевірити Facebook

15

9

Перегляд Instagram

12

4

Пост в Instagram

8

3

YouTube відео

10

6

Потокове шоу

8

4

У сучасній операційній системі iOS11 для смартфонів Apple існує функція “Не турбуйте при водінні”. Вона визначає, коли користувач керує автомобілем, і автоматично відключає сповіщення, а також надсилає автоматичну відповідь іншим, хто намагається встановити контакт. Втім, мало хто нею користується.

Нагадаємо, що штраф за непристебнуті ремені безпеки збільшать вдесятеро.