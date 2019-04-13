До такого висновку дійшли досдіники американської компанії "Зебра".
Користувачі iPhone за кермом вдвічі частіше публікує пвідомлення в соцмережі, користується чатом та дивиться стрічку новин, аніж власники смартфонів з операційною системою Android. Про це йдеться у дослідженні компанії "Зебра", яка надає дані для страхових компаній. У опитуванні були задіяні більше 2100 американських водіїв.
Ось які дані дослідження компанії The Zebra щодо відволікання від водіння залежно від операційної системи:
|
% водіїв, які за кермом:
|
iPhone
|
Android
|
Пишуть текстові повідомлення
|
51
|
35
|
Фотографування
|
33
|
23
|
Створення відео
|
20
|
10
|
Відео-чат
|
17
|
8
|
Перевірити Facebook
|
15
|
9
|
Перегляд Instagram
|
12
|
4
|
Пост в Instagram
|
8
|
3
|
YouTube відео
|
10
|
6
|
Потокове шоу
|
8
|
4
У сучасній операційній системі iOS11 для смартфонів Apple існує функція “Не турбуйте при водінні”. Вона визначає, коли користувач керує автомобілем, і автоматично відключає сповіщення, а також надсилає автоматичну відповідь іншим, хто намагається встановити контакт. Втім, мало хто нею користується.
Нагадаємо, що штраф за непристебнуті ремені безпеки збільшать вдесятеро.