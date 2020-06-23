Длительный период межсезонья для украинского ретродвижения не прошел даром: наши коллекционеры обзавелись очень интересными экземплярами раритетной техники.

Столичные владельцы ретро-техники открыли сезон-2020 пробегом по дорогам Киевщины. Случайные зрители увидели несколько новинок, которые в течение зимнего сезона заняли место в коллекциях украинских собирателей.

Из самых ценных достижений украинских коллекционеров за межсезонье: "Победа" с кузовом кабриолет работы мастерской "Автореанимация" и полный "комплект" мопедов львовского производства

В этом году межсезонье затянулось из-за карантина, длительное время не проходили ни клубные встречи, ни более шумные эвенты. Были отменены также весенние всеукраинские фестивали: OldCarLаnd в Киеве, Leopolis Gran Prix во Львове, “Ретрослет Александрия” в Александрии.

К сожалению, на этот раз ретро-форум обошелся практически без зрителей: массовые мероприятия в карантин неуместны

Наконец после ослабления карантина 21 июня столичные поклонники ретро устроили совместный выезд на дружескую встречу. Он представлял собой пробег в полторы сотни километров и две импровизированные выставки во время остановок.

Ретроавтомобиль только тогда аутентичный, когда он на ходу, да еще и с родными агрегатами. “Чайка” ГАЗ-13, Иж-412 “Сатурн”, Chevrolet Camaro, BMW E30, “Волга” ГАЗ-23 V8, “Волга” ГАЗ-3102

К сожалению, до конца не ясно, что будет с ретро-событиями второй половины текущего года. От того, как продлится пандемия, зависит, состоятся ли фестивали и выставки осеннего блока сезона-2020: октябрьский OldCarLаnd, DARS в Днепре и ралли “Золотая Подкова” в Западной Украине.

Зрителей не приглашали. В колонну собралось более двух десятков ретроавтомобилей – все из Киева