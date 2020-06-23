Тривалий період міжсезоння для українського ретроруху не минув марно: наші колекціонери здобули дуже цікаві екземпляри раритетної техніки.

Столичні власники ретро-техніки відкрили сезон-2020 пробігом дорогами Київщини. Випадкові глядачі побачили кілька новинок, які протягом зимнього сезону зайняли місце в колекціях українських збирачів.

З найцінніших надбань українських колекціонерів за міжсезоння: “Победа” з кузовом кабріолет роботи майстерні “Автореанімація” і повний “комплект” мопедів львівського виробництва

Цього року міжсезоння затягнулося через карантин, тривалий час не відбувалися ані клубні зустрічі, ані більш шумні івенти. Були скасовані також весняні всеукраїнські фестивалі: OldCarLаnd у Києві, Leopolis Gran Prix у Львові, “Ретрозліт Олександрія” тощо.

На жаль, цього разу ретро-форум обійшовся практично без глядачів: масові заходи у карантин заборонені

Нарешті після послаблення карантину 21 червня столичні шанувальники ретро влаштували спільний виїзд на дружню зустріч. Це був пробіг в півтори сотні кілометрів та дві імпровізовані виставки під час зупинок.

Ретроавтомобіль тільки тоді аутентичний, коли він перебуває на ходу та ще й з рідними агрегатами. “Чайка” ГАЗ-13, Іж-412 “Сатурн”, Chevrolet Camaro, BMW E30, “Волга” ГАЗ-23 V8, “Волга” ГАЗ-3102

На жаль, поки що не ясно, що буде з ретро-подіями другої половини поточного року. Від того, як триватиме пандемія, залежить, чи відбудуться фестивалі та виставки осіннього блоку сезону-2020: жовтневий OldCarLаnd, DARS у Дніпрі та ралі “Золота Підкова” у Західній Україні.

Глядачів не запрошували. У колону зібралося більше двох десятків ретроавтомобілів – усі з Києва