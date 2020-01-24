Ездить на этой машине он не собирается.

Отдать за совершенно новый автомобиль три миллиона долларов, зная, что на нем не придется проехаться ни разу – это похоже на абсурд, если речь не идет о коллекционной вещи.

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Новые модели автомобилей с первым серийным номером последнее время приносят автопроизводителям немалые деньги. Машины, которые первыми сходят с конвейеров, иногда продают за астрономические суммы, хотя, по сути, они ничем не отличаются от автомобилей с BIH-кодом 002 или 4832. Например, первая Supra mk5 ушла с молотка за 2 миллиона долларов. "Корвет" – знаковая модель для американцев, поэтому не удивительно, что первый экземпляр нового поколения модели оценили в три миллиона долларов.

Покупателем первого экземпляра Chevrolet Corvette C8 стал бизнесмен Рик Хендрик – генеральный директор Hendrick Automotive Group, глава Hendrick Motor Sports, дилер Chevrolet и большой фанат этой модели. В интервью Detroit Free Press он сказал, что никогда не будет ездить на купленном спорткаре, а выставит его на обозрение в штаб-квартире своей корпорации. Там Corvette C8 будет в хорошей компании с 120 другими раритетными автомобилями из коллекции Хендрика.

Фото: аукционные торги за первый Chevrolet Corvette C8 / Barrett-Jackson Scottsdale

Интересно, что самого Corvette C8 с VIN001 еще не существует. В ходе торгов использовался концепт, созданный для презентаций и участия в автошоу, а серийное производство модели стартует только в феврале этого года.

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