Їздити на цій машині він не збирається.

Віддати за абсолютно новий автомобіль три мільйони доларів, знаючи, що на ньому не доведеться проїхатись жодного разу – це схоже на абсурд, якщо мова не йде про колекційну річ.

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Нові моделі автомобілів з першим серійним номером останнім часом приносять автовиробникам чималі гроші. Машини, що першими сходять з конвеєрів, іноді продають за астрономічні суми, хоча, по суті, вони нічим не відрізняються від автомобілів з ВІН-кодом 002 чи 4832. Наприклад, перша Supra mk5 пішла з молотка за 2 мільйони доларів. “Корвет” – знакова модель для американців, тож не дивно, що перший екземпляр нового покоління моделі оцінили у три мільйони доларів.

Покупцем першого екземпляра Chevrolet Corvette C8 став бізнесмен Рік Хендрік – генеральний директор Hendrick Automotive Group, голова Hendrick Motor Sports, дилер Chevrolet і великий фанат цієї моделі. В інтерв’ю Detroit Free Press він сказав, що ніколи не буде їздити на купленому спорткарі, а виставить його на огляд у штаб-квартирі своєї корпорації. Там Corvette C8 буде в добрій компанії зі 120 іншими раритетними автомобілями з колекції Хендріка.

Фото: аукціонні торги за перший Chevrolet Corvette C8 / Barrett-Jackson Scottsdale

Цікаво, що самого Corvette C8 з VIN001 ще не існує. Під час торгів використовувався концепт, створений для презентацій та участі в автошоу, а серійне виробництво моделі стартує лише в лютому цього року.

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