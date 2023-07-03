В Броварах владелец дизельного VW Tranporter решил подзарядить аккумулятор, для чего со своего 5 этажа "кинул" удлинитель.

В Броварах Киевской области владелец автомобиля Volkswagen Tranporter решил использовать ноу-хау для электромобиля. Многие владельцы электрических машин заряжают их с помощью удлинителя, который выбрасывают из окна своей квартиры.

Однако VW Tranporter – дизельное авто, и заряжать его аккумулятор нужно с помощью специального устройства. А аккумуляторную батарею для этого нужно занести в помещение.

Напомним, как заряжать автомобильный аккумулятор

Как именно владелец этого фургона хотел заряжать машину, неизвестно. Возможно, он не захотел выносить аккумулятор своего автомобиля на 5 этаж. Потому и бросил удлинитель из окна своей квартиры.

Однако такой вид подзарядки оказался опасным не только для автомобиля, но и для жителей всего дома. Во время зарядки АКБ, по предварительной информации, в результате короткого замыкания электросети произошло возгорание транспорта. Огонь также повредил несколько окон этого дома. К счастью, потерпевших нет.