У Броварах власник дизельного VW Tranporter вирішив підзарядити акумулятор, для чого зі свого 5 поверху "кинув" подовжувач.

У Броварах Київської області власник автомобіля Volkswagen Tranporter вирішив використати ноу-хау для електромобіля. Багато з власників електричних машин заряджає їх за допомогою подовжувача, який викидають з вікна своєї квартири.

Однак VW Tranporter – дизельне авто, і заряджати його акумулятор треба за допомогою спеціального пристрою. А акумуляторну батарею для цього треба занести в приміщення.

Нагадаємо, як заряджати автомобільний акумулятор

Як саме власник цього фургона мав заряджати машину, невідомо. Можливо, він не захотів виносити акумулятор свого авто на 5 поверх. Тому й кинув подовжувач з вікна своєї квартири.

Однак такий вид заряджання виявився небезпечним не лише для автомобіля, але й жителів всього будинку. Під час заряджання АКБ, за попередньою інформацією, внаслідок короткого замикання електромережі відбулося займання транспорту. Вогонь також пошкодив декілька вікон цього ж будинку. На щастя, потерпілих немає.