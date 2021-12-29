На дорогах Киева был замечен неизвестный внедорожник "Козак". Автомобиль ехал на проспекте Бажана и, как поначалу подумал автор фото, это мог быть пикап Land Rover Defender.

На самом деле даже невооруженным глазом видно, что неизвестный внедорожник действительно похож на Дефендер. Но ни сзади, ни впереди логотипа Land Rover нет, есть надпись “Козак”.

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Специалисты портала ТопЖир подробно изучили этот вопрос и выяснили, что перед нами перелицованный автомобиль марки Morattab. Это иранский бренд, под которым с 1962 года выпускаются внедорожники Land Rover (по лицензии).

Иранский Деф выпускается под названием Morattab Pazhan. Он сохранил алюминиевый кузов с отдельными стальными деталями, но при этом обзавелся новыми пластиковыми дверными ручками, двигателем V6 и пятиступенчатой ​​КПП Hyundai Galloper (корейская версия Mitsubishi Pajero 1980-х). Кроме того, подвеска стала пружинной, почти такой же, как и у оригинального британского Defender.

Двигатели Morattab предусмотрены только бензиновыми (дизтопливо в Иране, по местным законам, имеют право покупать только владельцы тяжелого транспорта). В течение многих лет купить такие авто могли только жители Ирана, но впоследствии внедорожники для внутреннего рынка стали попадать и за границу.

Каким образом иранская копия Land Rover оказалась в Украине – неизвестно. Равно как и не очень понятная история с лого, ведь есть несколько вариантов. Первый: автовладелец просто заменил лого. Второй – кто-то в Украине пытается наладить выпуск иранских внедорожников под украинским брендом.