На дорогах Києва було помічено невідомий позашляховик "Козак". Автомобіль був помічений на проспекті Бажана і, як спочатку подумав автор фото, це пікап Land Rover Defender.

Насправді, навіть неозброєним оком видно, що невідомий позашляховик справді схожий на Дефендер. Але ні ззаду, ні попереду логотипу Land Rover немає, є напис “Козак”.

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Спеціалісти порталу ТопЖир докладно вивчили це питання та з'ясували, що перед нами перелицьований автомобіль марки Morattab. Це іранський бренд, під яким з 1962 випускаються позашляховики Land Rover (за ліцензією).

Іранський Деф випускається за назвою Morattab Pazhan. Він зберіг алюмінієвий кузов з окремими сталевими деталями, але при цьому обзавівся новими пластиковими дверними ручками, двигуном V6 та п'ятиступінчастою КПП від Hyundai Galloper (корейська версія Mitsubishi Pajero 1980-х). Крім того, підвіска стала пружинною, майже такою самою, як і в оригінального британського Defender.

Двигуни для Morattab передбачені лише бензиновими (дизпаливо в Ірані, за місцевими законами, мають право купувати лише власники важкого транспорту). Протягом багатьох років купити такі авто могли тільки жителі Ірану, але згодом позашляховики для внутрішнього ринку почали потрапляти і за кордон.

Яким чином іранська копія Ленд Ровер опинилася в Україні – невідомо. Так само як і не дуже зрозуміла історія з лого, адже є кілька варіантів. Перший: автовласник просто замінив лого. Другий – хтось в Україні намагається налагодити випуск іранських позашляховиків під українським брендом.