Видео от Amon Oliver имеет заголовок The Last Day of Harold's Multipla и показывает “смерть” автомобиля, который считается одной из самых уродливых серийных моделей в истории. И на это почти не больно смотреть.

Если вы не следите за ютуб-сообществом, популярными мемами и новостями из сети, отметим, что один из героев этого видео – человек-мем, известный как “Гарольд, скрывающий боль”.

Венгерский актер прославился благодаря стоковым фотографиям, на которых у него достаточно своеобразное выражение лица – мужчина широко улыбается, однако в его глазах читается глубокая боль.

На самом деле Гарольда зовут Андраш Арато, он живет в Венгрии, где также живет профессиональный дрифтер Оливер Амон. Последний решил снять ролик для своего спонсора – энергетического напитка Bomba. А сюжетом для нового ролика стало окончание истории о "Гарольдах Мультипла". Началось все с видео, в котором герой пытается продать свой Fiat Multipla, рассказывая о его многочисленных преимуществах. Со скрытой болью от знания правды, конечно.

В последнем видео о Multipla актер продолжает гнуть свою линию даже после того, как машину переехал танк Т72. “Я же говорил, что этот автомобиль справится с чем угодно”, – говорит Гарольд в своей последней реплике, после которой автомобиль уже точно отправят на металлолом.

