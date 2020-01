Нічого не вийшло.

Відео від Amon Oliver має заголовок The Last Day of Harold's Multipla і показує “смерть” автомобіля, який вважається одним з найпотворніших серійних моделей в історії. І на це майже не боляче двитись.

Якщо ви не слідкуєте за ютуб-спільнотою, популярними мемами та новинами з Мережі, зазначимо, що один з героїв цього відео – людина-мем, відомий, як "Гарольд, що приховує біль".

Угорський актор прославився завдяки стоковим фотографіям, на яких він має досить своєрідний вираз обличчя – чоловік широко всміхається, однак в його очах читається глибокий біль.

Насправді Гарольда звуть Арато Андраш, він мешкає в Угорщині, де також живе професійний дріфтер Олівер Амон. Останній вирішив зняти ролик для свого спонсора – енергетичного напою Bomba. А сюжетом для нового ролика стало закінчення історії про “Гарольдів Мультіпла”. Розпочалось усе з відео, в якому герой намагається продати свій Fiat Multipla, розповідаючи про його числені переваги. З прихованим болем від знання правди, звісно.

У останньому відео про Multipla актор продовжує гнути свою лінію навіть після того, як машину переїхав танк Т72. “Я ж казав, що цей автомобіль впорається з будь-чим”, – говорить Гарольд у своїй останній репліці, після якої автомобіль вже точно відправлять на металобрухт.



