К счастью, никто из людей, находившихся в автомобилях, почти не пострадал.

Авария произошла на одном из шоссе Франции в районе коммуны Тетегем. "Бэтмобиль" столкнулся с Renault Scenic. В результате аварии у “Бэтмобиля” скомкана передняя часть, сработала подушка безопасности, повреждена подвеска. Ремонт если и произойдет, то влетит в копеечку.

Стоимость автомобиля, построенного на агрегатах Labmorghini, составила 1,25 млн евро. Под капотом Бэтмобиля, созданного тюнинг-ателье под заказ – 560-сильный двигатель от Lamborghini Gallardo.

Себастьян Делланни, владелец "Бэтмобиля", рассказал об инциденте на YouTube-канале (на французском):

Напомним, что в Украине также создали "Бэтмобиль".