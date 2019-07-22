На щастя, ніхто з людей, які перебували в автомобілях, майже не постраждав.

Аварія трапилася на одному з шосе Франції в районі комуни Тетегем. "Бетмобіль" зіткнувся з Renault Scenic. В результаті аварії у “Бетмобіля” зім'ято передню частину, спрацювала подушка безпеки, пошкоджена підвіска. Ремонт якщо й відбудеться, то влетить у копієчку.

Вартість автомобіля, побудованого на агрегатах Labmorghini, становила 1,25 млн євро. Під капотом "Бетмобіля", створеного тюнінг-ательє під замовлення – 560-сильний двигун від Lamborghini Gallardo.

Себастьян Делланні, власник "Бетмобіля", розповів про інцидент на YouTube-каналі (французькою):

Нагадаємо, що в Україні також створили "Бетмобіль".