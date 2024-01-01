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Во время перерегистрации введут дополнительные проверки по реестрам

Верховная Рада рассмотрит законопроект о проверке места жительства во время перерегистрации авто и получения водительских прав. Будут проверять также оцифрованный образ лица.
Дополнительные проверки готовят депутаты для перерегистрации авто - Auto24

ФОТО: sud.ua|

Во время перерегистрации авто введут проверку места жительства и оцифрованного образа лица.

Евгений Гудущан
logo23 июля, 21:10
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Территориальные органы Министерства внутренних дел Украины при обращении лиц по предоставлению административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств смогут получать из реестров информацию – в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления этих административных услуг, а именно:

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  • имя лица (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);
  • дата рождения;
  • место рождения;
  • сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывания) лица, снятие лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (пребывания) лица;
  • реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, вида на постоянное проживание, вида на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;
  • уникальный номер записи в Реестре;
  • оцифрованный образ лица лица.

Соответствующий законопроект №9504 о доступе к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения вскоре рассмотрит Верховная Рада.

, Также этим законопроектом Кабмин наделяется правом определять порядок получения информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, из информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти, других государственных органов, в частности из Единого государственного реестра.

То есть, Кабмин сможет увеличить объем данных, которые необходимы для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией авто.

#Aвтобизнес #Новости #Регистриция автомобиля