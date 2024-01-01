Во время перерегистрации введут дополнительные проверки по реестрам

Территориальные органы Министерства внутренних дел Украины при обращении лиц по предоставлению административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств смогут получать из реестров информацию – в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления этих административных услуг, а именно:

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имя лица (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);

дата рождения;

место рождения;

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывания) лица, снятие лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (пребывания) лица;

реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, вида на постоянное проживание, вида на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;

уникальный номер записи в Реестре;

оцифрованный образ лица лица.

Соответствующий законопроект №9504 о доступе к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения вскоре рассмотрит Верховная Рада.

, Также этим законопроектом Кабмин наделяется правом определять порядок получения информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, из информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти, других государственных органов, в частности из Единого государственного реестра.

То есть, Кабмин сможет увеличить объем данных, которые необходимы для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией авто.