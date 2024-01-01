Полиции хотят разрешить бить водителей электрошокерами

Кабинет Министров Украины одобрил разработанный МВД Украины проект закона Украины "О внесении изменений в статью 45 Закона Украины “О Национальной полиции Украины” относительно усовершенствования правовых оснований и особенностей применения специальных средств".

Это вторая попытка принять подобный закон. Первая была в апреле 2021 года. Тогда парламентарии не поддержали инициативу МВД и не разрешили использование электрошокеров против граждан Украины.

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На этот раз (как и в прошлый раз) проектом закона предложено добавить три основания для применения электрошоковых устройств, а именно:

при задержании лица, которое подозревается в совершении уголовного преступления и оказывает сопротивление или пытается убежать;

при задержании лица, которое оказывает физическое противодействие полицейскому;

при задержании лица, которое пытается сбежать из-под стражи.

"Расширение законодательных оснований применения электрошокеров полицейскими обусловлено тем, что это специальное устройство при использовании в исключительных случаях позволяет существенно уменьшить риск травмирования правонарушителя или наступления летального исхода, в отличие от использования огнестрельного оружия", - уверяет заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпьятый.