Кабмин направил на рассмотрение парламента законопроект об использовании полицией электрошокеров.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициировал внесение изменений в закон Украны “О Национальной полиции". А именно в ст. 45 предлагается добавить пункт, который позволит шире использование полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия.

Читайте также: ГАИ возвращается? Полиция вспомнила давно забытые методы

Соответствующее предложение 11 ноября поддержал на своем заседании Кабинет Министров. Документ направили на рассмотрение Верховной Рады.

“В большинстве государств мира как альтернативу применения огнестрельного оружия подразделения полиции применяют электрошокеры как средство сдерживания агрессии. В течение двух лет специалисты МВД проводили исследования, согласовывали использование таких устройств с Минюстом, изучали опыт стран, в частности Великобритании. На сегодня мы получили первую партию современных электрошокеров”,- пояснил Арсен Аваков. В России использование электрошокеров полицией официально было разрешено с конца прошлого года.

Глава МВД пояснил, что применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия – это гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет прекратить правонарушение и остановить злоумышленника, нанеся ему меньший ущерб по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием.

В действующей редакции пункта 6 части третьей статьи 45 “Закона о Нацполиции” электрошокеры разрешено использовать для: отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью особы или полицейского.

В законопроекте предлагается расширить основания применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия для задержания особы:

которая совершила административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому;

совершившей тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать,

которая оказывает вооруженное сопротивление или пытается бежать из под стражи,

вооруженного лица, которое угрожает применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Как известно Национальная полиция Украины закупила и начала освоение первой партии из 200 единиц современных специальных средств Taser X2.