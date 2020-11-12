Кабмін направив на розгляд парламенту законопроект про використання поліцією електрошокерів.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков ініціював внесення змін до Закону Украни “Про Національну поліцію”. А саме у ст.45 пропонується додати пункт, який дозволить ширше використання поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії.

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Відповідну пропозицію 11 листопада підтримав на своєму засіданні Кабінет Міністрів. Документ направили на розгляд Верховної Ради.

“У більшості держав світу як альтернативу застосування вогнепальної зброї підрозділи поліції застосовують електрошокери як засіб стримання агресії. Протягом двох років спеціалісти МВС проводили дослідження, погоджували використання таких пристроїв з Мін’юстом, вивчали досвід країн, зокрема Великої Британії. На сьогодні ми отримали першу партію сучасних електрошокерів”,- пояснив Арсен Аваков. У Росії використання електрошокерів поліцією офіційно було дозволено з кінця минулого року.

Глава МВС пояснив, що застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії – це гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю.

У чинній редакції пункту 6 частини третьої статті 45 “Закону про Нацполіцію” електрошокери дозволено використовувати для: відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об`єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров`ю особи чи поліцейського.

У законопроекті пропонується розширити підстави застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії для затримання особи:

яка вчинила адміністративне чи кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;

яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти,

яка чинить збройний опір або намагається втекти з під варти,

озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.

Як відомо Національна поліція України закупила і почала освоєння першої партії з 200 одиниць спеціальних засобів Taser X2.