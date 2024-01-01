Поліції хочуть дозволити бити водіїв електрошокерами

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений МВС України проект закону України «Про внесення змін до статті 45 Закону України “Про Національну поліцію України” щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів».

Це друга спроба прийняти подібний закон. Перша була у квітні 2021 року. Тоді парламентарі не підтримали ініціативу МВС і не дозволили використання електрошокерів проти громадян України.

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Цього разу (як і минулого) проектом закону запропоновано додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв, а саме:

під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;

під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;

під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

«Розширення законодавчих підстав застосування електрошокерів поліцейськими зумовлено тим, що цей спеціальний пристрій під час використання у виключних випадках дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника або настання летального наслідку, на відміну від використання вогнепальної зброї», - запевняє Заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.