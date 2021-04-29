Законопроект, який дозволить поліції використання електрошокових пристроїв, сьогодні може бути прийнятий в українському парламенті.

"Сьогодні Верховна Рада має винести на голосування законопроект №4375 “Про внесення змін до ст.45 Закону України “Про Національну поліцію”, який розроблено з метою вдосконалення правових підстав застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії", - повідомив на своїй сторінці у соцмережі Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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У поліції вважають, що використання електрошокових пристроїв безпечно для українських громадян.

"Прилад, який планує використовувати поліція — "TASER X2", можна застосовувати як дистанційно, так і контактно. Цей прилад схвалений МОЗ. Медичні дослідження показали, що сучасні електрокардіо стимулятори та імплантовані кардиодефібрилятори витримують розряди автоматизованих зовнішніх дефібриляторів, сильніші за проведені енергетичні імпульси електрошокера", - повідомляє у дописі Олексій Білошицький.

За словами поліцейського прилад використовується у понад 100 країнах світу і він є більш гуманним і менш травматичним, ніж інші спецзасоби.

Варто зазначити, що на офіційному сайті Верховної Ради вказаний законопроект має статус “Надано подання Комітету про доопрацювання”, який був присвоєний йому 26.03.202.