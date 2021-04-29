Законопроект, который позволит полиции использование электрошоковых устройств, сегодня может быть принят в украинском парламенте.

"Сегодня Верховная Рада должна вынести на голосование законопроект №4375 "О внесении изменений в ст.45 Закона Украины "О Национальной полиции", который разработан с целью совершенствования правовых оснований применения полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия", – сообщил на своей странице в соцсети Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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В полиции считают, что использование электрошоковых устройств безопасно для украинских граждан.

"Прибор, который планирует использовать полиция – "TASER X2", можно применять как дистанционно, так и контактно. Этот прибор одобрен Минздравом. Медицинские исследования показали, что современные электрокардио стимуляторы и имплантированные кардиодефибриляторы выдерживают разряды автоматизированных внешних дефибрилляторов, более сильные, чем проведенные энергетические импульсы электрошокера", – сообщает в заметке Алексей Билошицкий.

По словам полицейского прибор используется в более чем 100 странах мира и является более гуманным и менее травматичным, чем другие спецсредства.