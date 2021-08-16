Инцидент, произошедший в штате Вашингтон, был записан видеорегистратором водителя, на которого было совершено нападение.

Видео было использовано офисом шерифа округа Кинг для идентификации и поиска нападающего с молотком. Подозреваемый был задержан через три дня после инцидента.

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Q13 Fox Seattle сообщает, что на видео показано кульминацию инцидента, который начался, когда автомобиль с видеорегистратором съезжал с автомагистрали и к нему в открытое окно начал кричать водитель внедорожника. Первый пытался избежать конфронтации, но водитель внедорожника начал его преследовать. В конце концов агрессивный водитель внедорожника подрезал владельца регистратора, перекрыл дорогу и бросил плотницкий молоток в лобовое стекло автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

Подозреваемый был идентифицирован с помощью того же видео и выслежен с помощью камер видеонаблюдения. Нападавшего задержали через три дня в другом округе. В общем, ему грозит обвинение в преступлении на почве ненависти, уклонении от преступления и кражи, а также непогашенный ордер за грабеж первой степени в округе Кинг. Все это отягчающие обстоятельства к таким тяжким преступлениям, как вооруженное нападение и посягательство на здоровье и жизнь человека.