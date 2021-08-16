Інцидент, що трапився у штаті Вашингтон, був записаний відеореєстратором водія, на якого було здійснено напад.

Відео було використане офісом шерифа округу Кінг для ідентифікації та пошуку нападника з молотком. Підозрюваний був затриманий через три дні, після інциденту.

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Q13 Fox Seattle повідомляє, що на відео показано кульмінацію інциденту, який почався, коли автомобіль з відеореєстратором з’їжджав з автомагістралі й до нього у відкрите вікно почав волати водій позашляховика. Перший намагався уникнути конфронтації, але водій позашляховика почав його переслідувати. Зрештою агресивний водій позашляховика підрізав власника реєстратора, перекрив дорогу та кинув теслярський молоток у лобове скло автомобіля. На щастя, ніхто не постраждав.

Підозрюваний був ідентифікований за допомогою того самого відео та вистежений за допомогою камер відеоспостереження. Нападника затримали через три дні в іншому окрузі. Загалом, йому загрожує звинувачення у злочині на ґрунті ненависті, ухиленні від злочину та крадіжці, а також непогашений ордер за грабіж першого ступеня в окрузі Кінг. Усе це є обтяжувальними обставинами до таких тяжких злочинів, як збройний напад та посягання на здоров’я та життя людини.