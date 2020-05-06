Событие произошло в Нью-Джерси, США.

Полиция Lincoln Park считает, что водитель, личность которого не разглашается, потерял сознание, в четверг, находясь за рулем, от недостатка кислорода и вдыхаемого чрезмерного количества углекислого газа в маске, пишет ведомство в Facebook.



«LPPD вчера отреагировал на аварию водителя автомобиля Mazda. Считается, что авария произошла в результате того, что водитель носил маску N95 в течение нескольких часов, а впоследствии сел за руль. Ему стало плохо из-за недостатка кислорода или чрезмерно вдыхаемого углекислого газа», – написали полицейские.

На месте ДТП не было обнаружено никаких доказательств того, что могло подтвердить нахождение водителя под воздействием наркотиков или алкоголя.

"Хотя мы не знаем [причину] со 100% уверенностью, нам известно, что водитель носил маску N95 внутри транспортного средства в течение нескольких часов и в конечном итоге потерял сознание во время управления транспортным средством", – сказали в ведомстве.

Полиция заявила гражданам, что носить маски надо только в общественных местах, а в собственных машинах это – лишнее.

Тем не менее, "мы не пытаемся вызвать тревогу населения или предположить, что носить маску N95 опасно", – добавили в ведомстве.

Водителя доставили в местную больницу, сообщили полицейские.