Подія сталася у Нью-Джерсі, США.

Поліція Lincoln Park вважає, що неназваний водійвтратив свідомість, перебуваючи за кермом у четвер від нестачі кисню та вдихання надмірної кількості вуглекислого газу у масці, пише відомство у Facebook.

«LPPD вчора відреагував на аварію одинокого пасажира автомобіля Mazda. Вважається, що аварія сталася внаслідок того, що водій носив маску N95 протягом декількох годин, а згодом cів за кермо. Йому стало погано через недостатнє споживання кисню чи надмірне споживання вуглекислого газу», - написали поліцейські.

На місці ДТП не було виявлено жодних доказів того, що могло припустити знаходження водія під впливом наркотиків чи алкоголю.

"Хоча ми не знаємо [причину] зі 100% впевненістю, нам відомо, що водій носив маску N95 всередині транспортного засобу протягом декількох годин і в кінцевому підсумку втратив свідомість під час керування транспортним засобом", - сказали у відомстві.

Поліція заявила мешканцям, що носити маски треба лише у громадських місцях, а у власних машинах це – зайве.

Тим не менш, "ми не намагаємося викликати тривогу населення або припустити, що носити маску N95 небезпечно", - додали у відомстві.

Водія доставили до місцевої лікарні, повідомили поліцейські.