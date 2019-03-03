Украинские водительские права в Европе – действительны ли они? А что такое права международного образца? Не изжили ли они себя и кому нужны сегодня? В сети немало ложной информации на эти темы, но "Авто24" знает верные ответы.

Водительские удостоверения нового образца, которые выдают в Украине с 2011 года, целиком соответствуют требованиям к документам, оговоренным в законодательстве стран Евросоюза. Поэтому не верьте “экспертам”, которые утверждают, что для поездок в Европу национальные права нужно непременно менять на некие еще более “новые”. Точно так же, не обязательно возить с собой так называемые международные водительские права. Однако нельзя сказать, что последние не нужны вовсе.

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Национальные права

Итак, согласно Венской конвенции о Дорожном движении от 1968 г. страны-участницы признают национальные водительские удостоверения друг друга. Но Дополнения к Конвенции от 29.03.2011 г. (Приложение 6) оговаривают, что национальные права должны содержать определенную информацию, в том числе – и дату окончания их действия. Данную графу 4b в украинских национальных правах стали заполнять с 2011 года, соответственно, выданные после этого года наши удостоверения действительны в странах-участницах Венской конвенции.

В обычных украинских правах образца 2011 г. соблюдены все условия действующей редакции Венской конвенции, в т.ч. дублирование надписей латиницей и дата окончания действия прав

То есть, если у вас украинские права с указанной конечной датой действия (выданные после марта 2011 года и неважно, на какой срок), то с ними спокойно можно ездить в Европе и еще в полусотне стран мира. И международное водительское удостоверение иметь при себе необязательно (почему все-таки не стоит сбрасывать его со счетов полностью, мы поговорим ниже). Но может оказаться, что ваши дороги ведут по территории стран, не признавших венские соглашения от 1968 года…

Международные права

Вышеупомянутую Венскую конвенцию о дорожном движении от 1968 года подписали лишь 78 стран, в то время как более ранний аналогичный документ образца 1949 года – Женевскую конвенцию – в свое время ратифицировали 96 государств. Немалая часть из них так и живет по канонам 1949-го, по большей части это страны обеих Америк, Азии, Африки, а также Австралия, Индия, и 4 страны Евросоюза. В этих странах в дополнение к национальным правам как раз и потребуется международное водительское удостоверение - International Driving Permit, IDP. Что это такое?

Международное водительское удостоверение IDP по сути – заверенный перевод национальных прав, но со “сроком годности” в 3 года

Это особый документ, утвержденный международным сообществом, который представляет собой перевод на четыре языка (английский, французский, испанский, русский) ваших национальных прав. IDP действительны только в паре с национальным удостоверением, они представляют собой невыразительную с виду серую книжечку на бумаге форматом 148 х 105 мм.

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Если в национальных правах не заполнена строка 4b, для езды за рубежом к ним дополнительно требуется международное водительское удостоверение IDP. Это касается стран и Венской, и Женевской конвенций

Несомненный плюс международных прав – они могут сопровождать национальные права даже старого образца, не отвечающего дополнению к Венской конвенции от 2011 г. Такая пара документов позволяет ездить по дорогам стран, живущих и по Венской, и по Женевской конвенциям – независимо от года выдачи и срока действия прав. Правда, с другой стороны, само международное удостоверение выдается всего лиши на три года, после чего нужно получать его заново.

Не только за рулем

Особо поговорим о том, что международное водительское удостоверение может понадобиться не только за рулем. Даже в тех странах, где на дороге признают национальные украинские права, документ IDP могут попросить при совершении некоторых юридически значимых действий: получении автомобиля в прокат, наступлении страхового случая и т.п. Поэтому если заграничная поездка планируется заблаговременно, нужно заранее поинтересоваться условиями страховой компании и выяснить необходимые детали в прокатной конторе. Также в некоторых странах международное удостоверение может послужить удостоверением личности – например, если вам не захочется всюду носить с собой паспорт.

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При наличии международного водительского удостоверения с такими правами можно ездить и за рубежом, ведь они действительны в Украине, а в IDP есть их перевод на иностранные языки и срок действия

Как получить международные права

Получить международное водительское удостоверение в Украине в настоящее время несложно, начиная с 2017 г. это можно сделать в любом сервисном центре МВД. Для получения нужны гражданский и заграничный паспорта водителя, ИНН, матовое фото 3,5х4,5 см и национальные права. Стоит оформление от 8,16 до 34,16 грн. Медицинская справка (форма 083/о) понадобится только если вы одновременно захотите поменять национальные права на современные.



Рекомендация «Авто24»

Как показывает опыт некоторых журналистов “Авто 24”, полмира можно объездить без проблем с советскими правами образца 1986 года – главное, вести себя адекватно и не нарушать ПДД. В развитых странах полиция не останавливает автомобили, если водитель соблюдает закон. Но мы не можем рекомендовать такой вариант путешествий всем читателям.

Лучше иметь при себе или национальные права образца 2011 года, и дополнительно к ним – международное водительское удостоверение IDP (если страна, где вы гостите, не состоит в Венской конвенции). Также примите в расчет вашу предполагаемую активность в стране пребывания: одно дело – просто ехать за рулем, другое – обращаться по разным делам в различные конторы и официальные учреждения.

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