Военная администрация Киева займется вывозом "брошенных" автомобилей

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал о планах городских властей по эвакуации “заброшенных” автомобилей, которые долгое время стоят на одном месте.

Читайте также: В Киеве нашли более 630 брошенных авто

По каким законным критериям можно отличить “заброшенный” автомобиль от других – пока неизвестно. Неизвестно также о механизме возврата таких авто их законным владельцам в случае эвакуации. Открытым остается и вопрос оплаты “услуг” эвакуации.

“Это наболевшая проблема. Неубранные авто вредят общественной безопасности, загромождают проезды для спецтехники и автомобилей экстренных служб. Они негативно влияют на санитарное состояние придомовых территорий - накапливают грязь и мусор. Также рядом с детскими площадками они являются потенциальной угрозой. Во время игры дети могут порезаться о стекло или металлические края”, - уверяет Тимур Ткаченко. По состоянию на сейчас, по словам чиновника речь о более 1000 единиц автотранспорта.

“Сегодня, благодаря слаженному сотрудничеству с городскими службами и правоохранительными органами, удалось достичь положительного результата. По утвержденному алгоритму, будут определены места для хранения перемещенных автомобилей. Если владелец изъявит желание вернуть себе поврежденное или заброшенное авто, по соответствующему запросу это можно сделать”, - пишет Тимур Ткаченко. Сколько будет стоить владельцу возвращение такого авто начальник военной администрации города не сообщает.