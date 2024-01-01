Військова адміністрація Києва займтеся вивезенням "покинутих" автомобілів

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів про плани міської влади по евакуації “занедбаних” автомобілів, які довгий час стоять на одному місці.

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По яких законних критеріях можна відрізнити “занедбаний” автомобіль від інших – поки невідомо. Невідомо також про механізм повернення таких авто їхнім законним власникам у разі евакуації. Відкритим лишається і питання оплати “послуг” евакуації.

“Це наболіла проблема. Неприбрані авто шкодять громадській безпеці, захаращують проїзди для спецтехніки та автомобілів екстрених служб. Вони негативно впливають на санітарний стан прибудинкових територій — накопичують бруд та сміття. Також поряд з дитячими майданчиками вони є потенційною загрозою. Під час гри діти можуть порізатися об скло чи металеві краї”, - запевняє Тимур Ткаченко. Станом на зараз, за словами чиновника мова про понад 1000 одиниць автотранспорту.

“Сьогодні, завдяки злагодженій співпраці з міськими службами та правоохоронними органами, вдалося досягти позитивного результату. За затвердженим алгоритмом, будуть визначені місця для зберігання переміщених автівок. Якщо власник виявить бажання повернути собі пошкоджене чи занедбане авто, за відповідним запитом це можна зробити”, - пише Тимур Ткаченко. Скільки коштуватиме власнику повернення такого авто, начальник військової адміністрації міста не повідомляє.