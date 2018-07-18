В ході перевірок комунальні служби виявили на території Києва понад 630 старих, занедбаних автомобілів.

На території міста Київ в ході перевірок виявили понад шість сотень старих, занедбаних автомобілів. Про це з посиланням на відповідь КМДА на запит повідомляє у вівторок, 17 липня, УНН.

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"На виконання окремого доручення Київського міського голови В. Кличко здійснено обстеження територій районів на наявність старих, занедбаних авто в кількості 631, а саме: Голосіївський - 38, Дарницький - 107, Деснянський - 46, Дніпровський - 36, Оболонський - 13, Печерський - 46, Подільський - 44, Святошинський - 102, Солом'янський - 91, Шевченківський - 108 ", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в середині минулого місяця глава КМДА Віталій Кличко доручив провести до 2 липня обстеження територій у всіх районах столиці з метою виявлення старих, занедбаних автомобілів. Відповідальним на рівні міської адміністрації за це був призначений заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.