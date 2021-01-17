"Волга" для многих автомобилистов была пределом мечтаний. Справедливо ли это на самом деле? Что представляла собой "двадцатьчетверка", если посмотреть на ее характеристики с расстояния в полвека? И если ли смысл в ней сейчас?

"Волга" не была самой престижной машиной советского периода – выше нее в автомобильной иерархии были еще "Чайка" и правительственные ЗИЛы. Но "Волга" была реальной, поскольку ее теоретически, хотя и с несколькими условиями, мог приобрести любой гражданин. Однако, пикантный нюанс был в том, что она, как и две старшие "сестры", создавалась для государственной службы – и отчасти именно поэтому ее мечтали иметь в качестве семейного седана миллионы граждан.

Абсолютное большинство "Волг" всех поколений попадало на государственную службу и в такси. Поэтому яркие цвета были редкостью в газовской гамме

В годы, когда на ГАЗе проектировали эту модель (а было это в конце 1960-х), мировой автопром уже мог создавать массовые автомобили без лишнего запаса прочности – легкие, экономичные, с четко выверенным сроком службы.

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Но "Волгу" (1969 – 1992 гг.) второго поколения специально сделали не такой: у нее большой запас прочности, предусмотрена многократная ремонтопригодность всех ее узлов и агрегатов. Ходовая часть рассчитана на плохие дороги, перегрузы и грубую эксплуатацию, силовой агрегат создан в том числе под дешевые горюче-смазочные материалы.

С точки зрения компоновки и характеристик ГАЗ-24 была вполне современной машиной. Но в нее заложили большой запас прочности и ремонтопригодности

Это объясняется просто: автомобиль в первую очередь предназначен для работы в государственном секторе советской экономики – в такси, на предприятиях, в органах власти. Где не желательны частые замены автомобилей новыми, но приемлемы ремонты и всегда под рукой профессиональные водители с автослесарями.

Поэтому ГАЗ-24 "Волга" получила просторный шестиместный салон, кузов с мощным подрамником и съемными передними крыльями, тихоходный 2,5-литровый двигатель с низкой степенью форсировки, выносливую подвеску со шкворнями спереди и с рессорами сзади. Такая конструкция была вполне оправдана – как показало время и опыт эксплуатации в таксопарках, в том числе европейских (Франция, Бельгия, Финляндия, Швеция).

Вторая "Волга" создавалась как 6-местный автомобиль, но в конце 1970-х передние кресла потеряли возможность трансформироваться в сплошной диван

В целом по потребительским и эксплуатационным свойствам вторая "Волга" вышла для своего времени вполне современным автомобилем – даже уровень пассивной безопасности отвечал тогдашним международным нормам. Но примерно через десять лет производства ГАЗ-24 начала отставать от европейских автомобилей своего класса – в первую очередь, по топливной экономичности.

Осталось добавить, что ГАЗ-24 "Волга" в наши дни на глазах перемещается из категории автохлама к предмету коллекционирования. Разумеется, ценность имеют экземпляры без переделок, в первую очередь – так называемой первой серии, до 1977 года выпуска, у них был ленточный спидометр и трехместное переднее сиденье. А особенно повезет тому, кто найдет для реставрации настоящую “Волгу”-такси ГАЗ-24-01 или "Скорую помощь" ГАЗ-2403.

С нынешней точки зрения

С позиций современного автомобилиста "Волга" имеет существенные недостатки. Те, кто до сих пор эксплуатируют ГАЗ-24 и его более поздние модификации, отмечают гигантский расход топлива (11 – 15 л/100 км) и масла (капает через сальник коленвала), нужду в постоянном обслуживании “передка” (шприцевания ежемесячно и после дождя), неудобную посадку за рулем (чересчур высоко). Зато владелец действительно имеет комфорт и уверенность на неровных дорогах, уверенную тягу на низких оборотах, а также неприхотливость к качеству масла и бензина.

Объем багажника "Волги" (700 л) больше, чем у конкурентов-иномарок. Проем для погрузки удивительно большой, но мешает высокий задний борт

Легендарная живучесть кузова в самом деле зависит от дополнительной антикоррозионной обработки (хотя в свое время устойчивость против коррозии была типичной), а жесткость кузова действительно высока.

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Эксплуатация "Волги" в наши дня неприемлема также без легкого тюнинга силового агрегата. Нет, мощность (95 л.с.) и крутящий момент (186 Нм) 2,5-литрового мотора и до сих пор вполне достаточны, но для большей надежности владельцы заменяют систему зажигания на бесконтактную электронную. Любой карбюратор образца 1980 – 90-х лет обеспечивает “Волге” еще лучшую динамику и низкий расход топлива (9 – 12 л/100 км).

Для основных узлов ГАЗ-24 предусмотрена возможность многократных ремонтов, что отличает “Волгу” от многих иномарок

А вот легенды о "вечном" двигателе сегодня воспринимаются как преувеличение, ведь паспортный ресурс мотора ЗМЗ-24Д и -2401 составляет лишь 150 тыс. км. Утешает то, конструкторы в 1968-м году предусмотрели целых пять ремонтных размеров для его деталей – то есть, мотор можно "капиталить" до пяти раз, покупая минимум новых запчастей!

Стоит отдельно сказать о поведении ГАЗ-24 на дороге. В 1970-1980-е владельцы об этом не думали, но сегодня мы имеем возможность сравнить горьковский седан со сверстниками-иномарками. Если честно, одноклассники от европейского Ford или Opel почти так же качаются на асфальтовых волнах и кренятся в поворотах – недаром “Волгу” называли баржей и шаландой.

Управляемость у "Волги" так себе, но в ее классе иметь острый руль совершенно необязательно

В салоне не очень тихо, но звук двигателя мягкий и ненавязчивый, никаких вибраций на исправных экземплярах нет. Ощущение солидности действительно появляется, причем еще до начала движения, сразу после запуска мотора. Добавляет самоуважения водителю “Волги” длинный и широкий капот, который из машины виден весь как на ладони. Ход рычага МКП длинный, переключения мягкие, а эффект активного ускорения усиливает рокот двигателя. Словом, как олдтаймер выходного дня ГАЗ-24 еще явно недооценен.

Рекомендация Авто24

В отличие, например, от сверстников-ВАЗов, "Волга" второго поколения, даже отлично сохраненная, сегодня не может служить ежедневным автомобилем. Все же ее создавали для государственной службы, где ее должны были водить и обслуживать профессиональные водители. Но в качестве автомобиля для души "Волга" вполне годится, как и для перевозки уроджая с дачи.

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