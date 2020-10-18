Удивительное дело – изрядно затюнингованный автомобиль, владелец которого не стремится к популярности, а тихо использует свое детище по назначению. А эта "Волга" – совершенно особый случай: покатавшись какое- то время, владелец радикально поменял машине кузов!

Бывает и такое: человеку нравится ежедневно пользоваться ретроавтомобилем, но хочется, чтобы он более уверенно держался в потоке современного транспорта. Вот и владелец этой “Волги” ГАЗ-21, что живет в курортной местности где-то между Трускавцем и Дрогобичом, время от времени оставляет в гараже свое современное авто, чтобы ездить по делам за рулем винтажной техники. Тем более, что наличие свободного времени и средств позволили несколько подогнать характеристики “Волги” к требованиям владельца.

Превратить седан в стильный пикап ют – довольно непростое дело, тем более когда речь идет о машине с такими сложными формами, как ГАЗ-21

Собственно, об этой машине мы уже писали (хотя тогда она была классическим седаном). Первое, что бросается в глаза – необычно низкая посадка машины над мостовой. Может, автор проекта и не знал, что все новые советские модели принимались художественным советом в состоянии полной нагрузки – то есть дизайн считался совершенным, когда машина сидит низко. Но то, что “высокая на ногах” ГАЗ-21 не такая эффектная, как “заниженная”, понятно и без того.

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Новые колеса на старую "Волгу" – это не чудо. Чудо – инсталлировать в нее пневмоподвеску с регулируемым клиренсом

“Просадить” старую “Волгу” непросто, но владелец еще больше усложнил себе задачу, установив сзади регулируемую подвеску с пневмоподушками. В конце концов, “двадцать первая” теперь сидит низко и красиво, но на случай штурма бордюров или ледяных зимних колей корму можно поднять, включив спрятанный в багажнике компрессор.

Второе, чем привлекает внимание “Волга” со Львовской области – некая конструкция, которая выступает через вырез в капоте. Характерную “улитку” могут узнать фанаты уличных гонок – это наддув топливной системы.

Турбонаддув от старого комбайна пристроили к ”волговскому” двигателю, но нагнетатель получил механический привод от коленвала. Иначе на карбюраторном двигателе никак

В данном случае владелец взял турбонаддув от зерноуборочного комбайна, но как видно на фото, турбинное колесо не задействовано. Вместо него виден ременной привод компрессорного колеса, то есть на “Волге” работает классический механический нагнетатель – скажем, как на довоенных компрессорных Mercedes (да собственно, и некоторых моделях 2000-х годов). Оно и неудивительно, ведь при наличии карбюраторной (а не инжекторной) топливной системы приладить привычную турбину к двигателю почти нереально.

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Наконец, когда наши друзья из “РетроМотоМузея” семьи Бойко на днях увидели эту машину вновь, она оказалась уже с кузовом пикап! Точнее сказать, это кузов ют – стильный пикап с купеобразной передней частью.

Владелец иногда использует эту машину для рутинных поездок по делам

Честно сказать, мы видели немало версий “Волги”, в том числе и самодельных пикапов и пикапов заводского исполнения, но настолько удачная, настолько гармоничная работа нам не попадалась. Обратите внимание, насколько аккуратно мастеру удалось укоротить крышу, и это при том, что выпуклые формы этой модели отнюдь не способствуют таким работам.

Поэтому наш респект автору проекта – и пожелание сделать таки когда-нибудь хорошую фотосессию, чтобы его творения могли по достоинству оценить широкие круги автомобилистов.

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