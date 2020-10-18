Дивна річ – добряче затюнінгований автомобіль, власник якого не прагне популярності, а тихо використовує своє дітище за призначенням. Ця "Волга" – геть особливий випадок: власник радикально поміняв машині кузов!

Буває й таке: людині подобається щодня користуватися ретроавтомобілем, але хочеться, щоб він більш впевнено тримався у потоці сучасного транспорту. Ось і власник цієї “Волги” ГАЗ-21, що мешкає у курортній місцевості десь між Трускавцем і Дрогобичем, час від часу залишає у гаражі своє сучасне авто, щоб їздити у справах за кермом вінтажної техніки. Але наявність вільного часу і коштів дозволили дещо підігнати характеристики “Волги” до вимог власника.

Перетворити седан на стильний пікап ют – доволі непроста справа, тим більше коли йдеться про машину з такими складними формами, як ГАЗ-21

Власне, про цю машину ми вже писали (хоча тоді вона була класичним седаном). Перше, що впадає в око – незвично низька постава машини над бруківкою. Може, автор проекту і не знав, що всі нові радянські моделі приймалися художньою радою у стані повного навантаження – тобто дизайн вважався досконалим, коли машина сидить низько. Але те, що “висока на ногах” ГАЗ-21 не така ефектна, як “занижена”, зрозуміло і без того.

ТАКОЖ ЦІКАВО: Чому “Запорожець” краще іномарок

Нові колеса на стару “Волгу” – це не диво. Диво – становити в неї пневмопідвіску з регульованим кліренсом

“Просадити” стару “Волгу” непросто, але власник ще більше ускладнив собі завдання, встановивши ззаду регульовану підвіску з пневмоподушками. Врешті решт, “двадцять перша” тепер сидить низко і красиво, але на випадок штурму бордюрів чи крижаних зимових колій корму можна підняти, активувавши захований у багажнику компресор.

Друге, чим привертає увагу “Волга” зі Львівської області – така собі конструкція, що виступає через виріз у капоті. Характерний “равлик” можуть впізнати фанати вуличних перегонів – це наддув паливної системи.

Турбонаддув від старого комбайна прилаштували до “волгівського” двигуна, але нагнітач отримав механічний привід від колінвала. Інакше на карбюраторному двигуні ніяк

В даному випадку власник узяв турбонаддув від зернозбирального комбайну, але як видно на фото, турбінне колесо не задіяне. Замість нього видно пасовий привід компресорного колеса, тобто на “Волзі” працює класичний механічний нагнітач – скажімо, як на довоєнних компресорних Mercedes-Benz (та власне, і деяких моделях 2000-х років). Воно й не дивно, адже за наявності карбюраторної (а не інжекторної) паливної системи приладнати звичну турбіну до двигуна майже нереально.

ТАКОЖ ЦІКАВО: Що таке стейдж 1, стейдж 2 і 3 у тюнінгу авто

Нарешті, коли наші друзі з “РетроМотоМузею” родини Бойків днями побачили цю машину знову, вона виявилася вже з кузовом пікап! Точніше сказати, це кузов ют – стильний пікап з купеподібною передньою частиною.

Власник іноді використовує цю машину для рутинних поїздок у справах

Чесно кажучи, ми бачили чимало версій “Волги”, в тому числі і саморобних пікапів, і пікапів заводського виконання, але настільки вдалої, настільки гармонійної роботи нам не траплялося. Зверніть увагу, наскільки акуратно майстру вдалося вкоротити дах, і це при тому, що опуклі форми цієї моделі аж ніяк не сприяють таким роботам.

Тож наш респект автору проекту – і побажання зробити таки колись гарну фотосесію, аби його творіння могли гідно вшанувати широкі кола автомобілістів.

ТАКОЖ ЦІКАВО: Єдиний у світі пікап ЛуАЗ знайдено в робочому стані