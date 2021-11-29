Ученые выяснили, что волки делают автомобильные дороги безопаснее. Растущая популяция хищников уменьшает количество аварий с животными.

Согласно статистике Национальной академии наук США, ежегодно в стране происходит около миллиона столкновений автомобилей с оленями и лосями (конечно речь о настоящих животных, а не общественных активистах), что приводит к 29 тысячам пострадавших, 200 погибших и почти 10 миллиардам долларов убытков.

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Чтобы найти решение этой проблемы, американские ученые провели ряд исследований и обнаружили неожиданную взаимосвязь количества аварий с участием оленей и популяции волков. На примере штата Висконсин исследователи убедились, что чем больше в этой местности обитает волков, тем реже олени выходят на дорогу.

В исследовании ученые отмечают, что благодаря росту популяции волков в Висконсине количество зафиксированных столкновений автомобилей с оленями сократилось на 24 процента, обеспечив тем самым экономическую выгоду, которая в 63 раза превышает убытки от нападения волков на скот. Помимо существенной выгоды для экономики, это, разумеется, спасает много человеческих жизней. Причем, как свидетельствует исследование, уменьшение количества аварий связаны с сокращением популяции оленей, которых убивают волки — в том, как волки охотятся на оленей. Хищники предпочитают использовать для этого элементы инфраструктуры, созданные человеком.

Например, волки любят передвигаться вдоль дорог и трубопроводов, а олени понимают их преимущества и стараются держаться подальше от дорог, чтобы ненароком не встретиться со стаей волков. Результатом является более разнообразная природная экосистема с пониженной вероятностью случайного столкновения автомобилей с оленями. Конечно, далеко не везде местные жители обрадуются растущей популяции волков, но в сельской местности возвращение хищников обратно в пищевую сеть имеет много положительных последствий.