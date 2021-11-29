Вчені з'ясували, що вовки роблять автомобільні дороги безпечнішими. Зростаюча популяція хижаків зменшує кількість аварій з тваринами.

Згідно зі статистикою Національної академії наук США, щорічно в країні відбувається близько мільйона зіткнень автомобілів з оленями та лосями (звісно мова про справжніх тварин, а не громадських активістів), що призводить до 29 тисяч постраждалих, 200 загиблих та майже 10 мільярдів доларів збитків.

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Щоб знайти вирішення цієї проблеми, американські вчені провели низку досліджень і виявили несподіваний взаємозв'язок кількості аварій за участю оленів та популяції вовків. На прикладі штату Вісконсін дослідники переконалися, що чим більше в цій місцевості мешкає вовків, тим рідше олені виходять на дорогу.

У дослідженні вчені відзначають, що завдяки зростанню популяції вовків у Вісконсіні кількість зафіксованих зіткнень автомобілів з оленями скоротилася на 24 відсотки, забезпечивши тим самим економічну вигоду, яка в 63 рази перевищує збитки від нападу вовків на худобу. Крім суттєвого зиску для економіки, це, зрозуміло, рятує багато людських життів. Причому, як свідчить дослідження, зменшення кількості аварій пов'язані з скороченням популяції оленів, яких вбивають вовки — у тому, як вовки полюють оленів. Хижаки вважають за краще використовувати для цього елементи інфраструктури, створені людиною.

Наприклад, вовки люблять пересуватися вздовж доріг і трубопроводів, а олені розуміють їх переваги і намагаються триматися подалі від доріг, щоб ненароком не зустрітися зі зграєю вовків. Результатом є різноманітніша природна екосистема зі зниженою ймовірністю випадкового зіткнення автомобілів з оленями. Звичайно, далеко не скрізь місцеві жителі зрадіють зростаючій популяції вовків, але в сільській місцевості повернення хижаків назад у харчову мережу має багато позитивних наслідків.