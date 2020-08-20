У результаті ДТП в Голосіївському районі загинув лось.

20 серпня, близько 6-ї години ранку, патрульні отримали відразу декілька викликів з приводу тварини на проїзній частині. Автопатруль почав пошуки та помітив лося на вулиці Грінченка. Відразу декілька екіпажів прибули на допомогу та зуміли зігнати тварину на зелену зону та утримувати його там.

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Патрульні негайно повідомили відповідні служби та чекали на допомогу спеціалістів. Ситуацію ускладнювало те, що приблизна вага лося становила 500 кг, крім того, тварина була дуже ляклива. Трагедії уникнути не вдалося: потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїзну частину, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo.

На жаль, у результаті ДТП велична тварина загинула.

«Я була там вранці, коли збили лося. Він ще був живий», – пише у соцмережі Lidiya Smola. «Я обдзвонила більше 10 ветклінік і пропонувала сама машиною привезти лікаря. Всі відмовили. У зоопарк ми з поліцейським тричі дзвонили і також пропонували привести лікаря. Вони відповіли, що лікарі будуть після 9 ранку. Правда, ми більше години намагалися знайти допомогу. Лось на моїх очах помер».

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