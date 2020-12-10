Автомобиль зарегистрирован и имеет право передвигаться по общественным дорогам в штате Калифорния.

В 2007 году на весь мир прославился Volkswagen New Beetle, оснащенный газотурбинным двигателем от вертолета. Теперь владелец выставил его на продажу на сайте Craigslist.

Хэтчбек с соплом реактивного двигателя, торчащим прямо из дверки багажника, оценили в 550 тысяч долларов. Двигатель General Electric T58-8F развивает до 1 350 лошадиных сил мощности и раскручивается до 13 000 оборотов в минуту на холостом ходу.

Двигатель установлен на жесткие крепления с резиновыми втулками; предусмотрено тепловое покрывало, благодаря которому задний бампер не расплавится от контакта с раскаленным металлом. Beetle также получил бак для керосина объемом 53 литра, который установлен на месте запасного колеса. Дроссельная заслонка двигателя расположена рядом с переключателем передач.

Фото: реактивный Volkswagen Beetle / ronpatrickstuff

Характеристики джет-кара неизвестны, однако в видео ниже можно увидеть, как он ускоряется.

Автором проекта является энтузиаст Рон Патрик – инженер по электрооборудованию и любитель креатива. После завершения работы над реактивным “Жуком”, он взялся строить мопед с двумя реактивными двигателями.