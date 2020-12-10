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У 2007 році на увесь світ прославився Volkswagen New Beetle, оснащений газотурбінним двигуном від гелікоптера. Зараз власник виставив його на продаж на сайті Craigslist.

Хетчбек з соплом реактивного двигуна, що стирчить прямо з дверки багажника, оцінили у 550 тисяч доларів. Двигун General Electric T58-8F розвиває до 1350 кінських сил потужності і розкручується до 13 000 обертів на хвилину на холостому ходу.

Двигун встановлений на жорсткі кріплення з гумовими втулками; передбачено теплове покривало, завдяки якому задній бампер не розплавиться від контакту з розпеченим металом. Beetle також отримав баком для гасу об'ємом 53 літра, який встановлено на місці запасного колеса. Дросельна заслінка двигуна розташувана поряд з перемикачем передач.

Фото: реактивний Volkswagen Beetle / ronpatrickstuff

Характеристики джет-кара невідомі, однак у відео нижче можна побачити, як він прискорюється.



Автором проекту є ентузіаст Рон Патрік – інженер з електрообладнання і любитель креативу. Після завершення роботи над реактивним “Жуком”, він узявся будувати мопед з двома реактивними двигунами.