Новинка будет называться T-Rug и построена на платформе крупнейшего внедорожника концерна VW Atlas.

Один из немецких журналов утверждает, что концерн Volkswagen в 2022 году выпустит внедорожник, который будет конкурировать с признанными гуру в этой области – Land Rover Defender, Jeep Wrangler и Mercedes G-Класс.

Модель под названием T-Rug будет иметь два варианта: короткобазную длиной 4,5 м и длиннобазную 4,85 метра в длину.

Однако самая неожиданная новость в том, что у такого серьезного внедорожника будет лишь электро привод! Никаких дизелей и бензиновых двигателей! Вот только интересно, где владелец возьмет розетку, если он застрянет где-то посреди леса?

Напомним, что VW показал электрический грузовик.