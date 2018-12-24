Новинка матиме назву T-Rug та побудована на платформі найбільшого позашляховика концерну VW Atlas.

Один з німецьких журналів стверджує, що концерн Volkswagen у 2022 році випустить позашляховик, який буде конкурувати з визнаними гуру у цій царині - Land Rover Defender, Jeep Wrangler, та Mercedes G-Клас.

Модель під назвою T-Rug матиме два варіанти: короткобазну довжиною 4,5 м та довгобазну 4,85 метри у довжину.

Однак найбільш неочікувана новина в тому, що такий серйозний позашляховик матиме лише елетричний привід! Ніяких дизелів та бензинових двигунів! От тільки цікаво, де власник візьме розетку, якщо він застряне десь посеред лісу?

Нагадаємо, що VW показав елетричну вантажівку.