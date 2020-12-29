Подразделение Volkswagen Group Components распространило новые подробности о роботах-заправщиках для электрокаров. Немецкий производитель заявляет, что мобильный зарядной робот успешно перешел в статус прототипа, и теперь начинается процесс его доработки перед выходом на рынок.

Концепцию автоматических "зарядников" Volkswagen представила около года назад, а сейчас уже на полпути к воплощению ее в жизнь.

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Роботы должны упростить зарядку для пользователей, избавляя от необходимости искать специальное место на парковке – машину можно оставить на любом свободном месте и заказать услугу с доставкой через мобильное приложение.

Робот представляет собой передвижной модуль, оснащенный камерой, лазерным сканером, ультразвуковыми датчиками и манипулятором. Он подъезжает к электрокару вместе с мобильным аккумулятором и активирует зарядку. Робот способен одновременно обслуживать несколько машин с помощью нескольких мобильных аккумуляторов. Каждый мобильный накопитель имеет емкость 25 киловатт-часов и поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 50 киловатт.

Технология V2X (Vehicle-to-Everything) открывает еще более автономные возможности для робота-зарядника. Она позволит роботу получить информацию об уровне заряда батареи от самого электрокара автоматически и вообще без вмешательства человека подъедет к машине и активирует зарядку.

Volkswagen пока конкретно не называет сроков появления таких роботов, однако надеется вывести их на рынок “в ближайшие годы”.